Послуги українського сервісу в Узбекистані запрацюють наприкінці червня

Український сервіс таксі Uklon запускається в Узбекистані. Запуск сервісу відбудеться наприкінці червня, повідомили виданню AIN співзасновник компанії Сергій Смусь та відповідальний за міжнародну експансію компанії Тарас Потічний у середу, 21 червня.

За даними представників компанії, свою роботу в Узбекистані Uklon розпочне зі столиці – Ташкенту. В Uklon уточнили, що інвестиції у вихід на ринок Узбекистану сягають мільйонів доларів.

«Ми запустили компанію в Ташкенті самостійно – силами української команди та команди менеджерів, яких ми запросили до співпраці уже в Узбекистані», – повідомили представники компанії.

Сергій Смусь заявив, що на азійському ринку менша конкуренція, аніж в Європі. Uklon очікує розвитку ринку найближчими роками. Послуги українського сервісу стануть доступними в Узбекистані наприкінці червня 2023 року.

За словами Сергія Смуся, в Узбекистані Uklon матиме одного великого конкурента – російського «Яндекс.Таксі».