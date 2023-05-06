У першу неділю травня 2023 року, місто Лева святкуватиме 767 День народження. Напередодні події онлайн-сервіс виклику авто Uklon поділився даними про те, як львів’яни та гості Львова рухаються містом. Для цього в компанії проаналізували десятки тисяч поїздок містян.

Загалом, починаючи з травня минулого року і до сьогодні, львів’яни та гості міста проїхали більше ніж 30 мільйонів кілометрів.

Найчастіше вони їздили до торгових центрів (16,9%), таких як Forum Lviv та King Cross Leopolis; на автовокзал з міжнародною автостанцією (7,1%); до пам'ятників Данилові Галицькому та Адамові Міцкевичу (6,5%); а також до готелів (5,9%), як от «Natalia 18», «Євроготель», що на площі Ринок, та готель «Львів» на проспекті Чорновола. Та все ж найпопулярнішою локацією став Головний залізничний вокзал Львова (26,9%), доля поїздок якого є найвищою по всій Україні.

Для комфортної поїздки львів’яни активно використовували додаткові опції: «Я везу тварину», «Водій не палить», «Тиша в салоні» та «Англомовний водій». Крім того, Львів отримав найвищий показник в Україні по замовленню авто класу «Дитячий», закріпивши звання як найбільш сімейного міста.

Також райдери у Львові стали частіше викликати окремо драйвера, щоб мати можливість самому не сідати за кермо.

Окрім поїздок, львів’яни користувалися послугами доставки — за адресою та до дверей. Переважно доставляли їжу з ресторанів, ліки, подарунки, квіти.

Львів залишається одним із найбільш вдячних міст в Україні. Тут найчастіше поїздки завершуються чайовими для водія. Загальна сума залишених чайових безготівковим способом становить більше ніж 2 мільйони гривень.

Та окрім чайових для водіїв, пасажири у Львові здійснюють благодійні внески прямо у застосунку Uklon через кнопку «Донат». Зазначимо, віднедавна в Uklon стала доступна функція регулярних донатів для системної допомоги українським військовим.

Додамо, з нагоди Дня народження Львову Uklon надає знижки для нових клієнтів — детальніше на сайті.

Нагадаємо, щомісяця Uklon користуються мільйон людей по всій Україні. Наразі сервіс працює у 27 населених пунктах, зокрема у таких прифронтових містах як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, а також Херсон.