З 5 квітня на період повного локдауну у Львові доступна послуга безплатного таксі для онкохворих пацієнтів. Також наступного тижня команда фундації #ВАРТОЖИТИ разом з сервісом таксі Uklon нададуть таку можливість і для донорів крові. Ініціатива працює наразі лише у Львові та Києві.

«В умовах пандемії коронавірусу по всій країні виникла проблема – критична нестача донорської крові і неможливість її здати через те, що робота громадського транспорту фактично паралізована», — повідомляють ініціатори.

Таксі і для онкохворих, і для донорів можна замовити, зателефонувавши у кол-центр #ВАРТОЖИТИ:

5522 — для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine (дзвінки безкоштовні),

+38 (093) 170 72 19 для абонентів Kyivstar (вартість дзвінків за тарифами оператора).

Детальніше про те, як скористатися послугою онкопацієнтам та їхнім близьким, читайте тут.

Згодом таку послугу планують запустити в усіх 23 містах України, де доступна послуга сервісу Uklon. Для цього фундація просить про фінансову підтримку. Оплатити таксі для донора можна за посиланням.

«Кожен небайдужий українець може зробити донейт на будь-яку комфортну суму, і таким чином оплатити поїздку донору крові у решті 21 місті (окрім Києва та Львова). Маленької допомоги не буває! Важлива будь-яка сума. 120 грн – середня вартість 1 поїздки донора в центр крові. 240 грн – середня вартість 2 поїздок донора: в центр крові і додому», — зазначають у фундації.

Додамо, що інший сервіс таксі Bolt, як і торік, допомагає добиратись до роботи львівським медикам під час локдауну. Дев’ять львівських лікарень отримали перші 300 промокодів на поїздки.

Фундація #ВАРТОЖИТИ — є продовженням мультимедійного проекту «Я, Ніна», заснованого у 2019 році журналісткою Яніною Соколовою та продюсеркою проекту Олесею Корженевською. Своєю місією фундація бачить реформувати систему охорони здоров'я та змінити свідомість українців для гідного життя онкохворих та паліативних пацієнтів в Україні.