Послугу інклюзивного таксі у Львові надає три автомобілі компанії Uklon

Львівська міська рада буде щомісяця компенсувати маломобільним людям поїздки в інклюзивному таксі. Одна людина зможе отримати 800 грн на місяць такої компенсації. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міськради на засіданні в четвер, 8 лютого.

Нещодавно у Львові запрацювала послуга таксі для маломобільних людей. Тепер вони можуть пересуватися на спеціально обладнаних авто, натомість міська рада буде компенсувати вартість поїздки. Розмір компенсації для однієї людини – до 800 гривень на місяць.

«Ухвала сесії дозволяє людям, які мають інвалідність і пересуваються на візку, користуватися інклюзивним таксі і отримувати компенсацію з міського бюджету. Цією ухвалою ми включаємо цю послугу в комплексну програму підтримки таких людей, і власне встановлюється розмір такої компенсації, що не перевищує 800 гривень. Тобто людина, яка користується цією послугою, може, за результатами поїздок, подати відповідний пакет документів до міської ради для отримання компенсації за користування цією послугою», – пояснила директорка департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик,

Цю послугу у Львові надає три автомобілі компанії Uklon. Кількість рейсів, які може здійснити таксі на місяць, становить 450 поїздок. Наразі послугою скористалися 46 людей.

Додамо, що ініціатива «Інклюзивний клас авто» запрацювала у Львові 23 січня 2024 року. Сервіс запустили у співпраці український онлайн-сервіс виклику авто Uklon та мережа АЗК OKKO. Для виклику адаптованої автівки у застосунку Uklon необхідно ввести потрібний маршрут та вибрати відповідний клас авто. Поїздки можна замовляти як безпосередньо по Львову, так і в околицях міста, радіусом до 20 км. Авто класу «Інклюзивний» оснащені гідравлічним або механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла.