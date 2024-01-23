У вівторок, 23 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Чи була хакерська атака. У роботі «Львівтеплоенерго» стався масштабний збій.

Полювання на порушників. Компанія «Смарт-Тикет Технолоджи», яка впроваджує е-квиток на Львівщині, закликала пасажирів повідомляти про порушення у роботі водіїв міжміських та приміських автобусів.

Задля комфорту людей з інвалідністю. У Львові запускають таксі для клієнтів, які користуються кріслами колісними.

Адаптується до життя. У Львові в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» відновлюється 36-річний захисник, який втратив зір на полі бою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter