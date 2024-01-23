Львів став другим містом в Україні, де почало діяти інклюзивне таксі
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 січня
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У вівторок, 23 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Чи була хакерська атака. У роботі «Львівтеплоенерго» стався масштабний збій.
- Полювання на порушників. Компанія «Смарт-Тикет Технолоджи», яка впроваджує е-квиток на Львівщині, закликала пасажирів повідомляти про порушення у роботі водіїв міжміських та приміських автобусів.
- Задля комфорту людей з інвалідністю. У Львові запускають таксі для клієнтів, які користуються кріслами колісними.
- Адаптується до життя. У Львові в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» відновлюється 36-річний захисник, який втратив зір на полі бою.
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