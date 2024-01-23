Cтався масштабний збій в роботі індивідуальних теплових пунктів

Уночі на вівторок, 23 січня, через масштабний збій у роботі системи теплопостачання ЛМКП «Львівтеплоенерго» частина Сихова залишилася без тепла та гарячої води. На підприємстві перевіряють ймовірність хакерської атаки. Відновити подачу послуг споживачам обіцяють до кінця дня.

Як розповіли у львівській мерії, через збій у роботі системи «Львівтеплоенерго» зупинились 324 ІТП Сихова. Станом на 9:30 працівники підприємства вже запустили в роботу 175 ІТП. До кінця дня планують повністю відновити подачу тепла і гарячої води. Як наголошують на підприємстві, є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, однак ця інформація перевіряється.

«Сьогодні вночі приблизно о 02:00 стався збій у системі роботи наших ІТП. Маємо підозри на зовнішнє втручання, однак цю інформацію зараз перевіряють правоохоронні органи», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Працівники підприємства здійснюють обхід та в ручному режимі запускають у роботу усі ІТП, які вийшли з ладу. До кінця дня планують відновити подачу тепла і гарячої води мешканцям.