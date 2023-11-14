ЛМКП зобов’язувало споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників

У вівторок, 14 листопада, Антимонопольний комітет України оштрафував на 550 тис. грн ЛМКП «Львівтеплоенерго». Про це ідеться на сайті АМКУ.

«Оштрафовано за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції (500 та 50 тис. грн відповідно) у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з постачання теплової енергії, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку», – повідомляє АМКУ.

Голова АМКУ Павло Кириленко пояснив, про які саме порушення ідеться.

«У різні періоди (починаючи з 2018-го) КП зобов’язувало споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників – вузлів обліку теплової енергії», – написав він у Facebook.

Голова АМКУ додав, що під час визначення розміру штрафу було враховано, що підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, а сума штрафу є співрозмірною із отриманою «Львівтеплоенерго» вигодою.

Додамо, що за аналогічне порушення законодавства АМКУ оштрафував на 502 тис. грн і «Київтеплоенерго».