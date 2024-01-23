36-річний Олександр вчиться жити в нових умовах

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) відновлюється і адаптується до життя 36-річний захисник Олександр Юрченко, який втратив зір на полі бою. Спеціалісти вчать його орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети і користуватися комп’ютером.

Олександр – родом з міста Прилуки, що на Чернігівщині. На фронт пішов добровольцем. У листопаді 2023 року на Куп’янському напрямку під час мінометного обстрілу отримав важке поранення: йому посікло руки та обличчя, він втратив очі. Аби вижити, захисник з-під обстрілу вибирвся навпомацки.

«Олександр наосліп йшов лісопосадкою й дивом натрапив на бліндаж своїх. З передової пораненого захисника евакуювали до однієї з харківських лікарень. Він навіть не запитував у лікарів, чи знову буде бачити, бо відразу зрозумів, що назавжди втратив зір», – повідомили у Центрі.

У Центрі захисник проходить реабілітацію і адаптується до життя в нових обставинах. З ним працює ерготерапевт, який складає індивідуальну програму занять для пацієнта. Разом зі спеціалістом Олександр вчиться орієнтуватися в просторі, впізнавати побутові предмети та користуватися комп’ютером.

Реабілітація незрячих, кажуть у Центрі, нині дуже затребуваний напрямок. Поранених захисників, які частково або повністю втратили зір, із кожним днем війни стає все більше. За даними Національної служби здоров’я України, від лютого 2022 року по липень 2023 понад 38 000 українцям було вперше поставлено діагноз, пов'язаний із сліпотою та зниженням зору.

В Україні наразі бракує підготовленого персоналу для роботи з такими людьми. У закладах вищої освіти досі немає сертифікованих навчальних програм із підготовки фізичних та ерготерапевтів для роботи саме з незрячими пацієнтами. Тож спеціалісти реабілітаційних центрів самотужки розробляють відповідні програми. Напрацювати їх фахівцям центру «Незламні» вдається в межах спільного з Програмою розвитку ООН (UNDP) проекту «Побачимо перемогу: програма реабілітації для людей з порушеннями зору», який вдалося реалізувати за фінансової підтримки уряду Японії. В межах проекту придбали спеціальне обладнання для відновлення та адаптації таких пацієнтів, розробили нову модель реабілітації, яка включає в себе роботу з адаптації та розвитку життєво-необхідних в нових умовах навичок, таких як орієнтування в просторі, мобільність, ведення домашнього господарства, використання телефона та комп’ютера.