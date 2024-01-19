Олег щодня багато тренується, аби якнайшвидше повернутися до цивільного життя

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» (Unbroken) після важкого поранення відновлюється 30-річний захисник, мешканець села Зимна Вода, що біля Львова, Олег Лучин. Він закрив собою побратимів від ворожої гранати та втратив обидві ноги.

До ЗСУ Олега мобілізували рік тому, і вже невдовзі він обороняв Бахмут. Важке поранення отримав наприкінці серпня. В окоп з ворожого безпілотника скинули гранату. В епіцентрі удару опинилося троє бійців, але весь удар припав на Олега. Він отримав множинні уламкові поранення тіла та обличчя, та найбільше постраждали ноги, повідомили у Центрі.

«Через тривалі обстріли важкопораненого бійця довго не могли евакуювати. Турнікети пробули на ногах Олега аж вісім годин, тканини почали відмирати. Тож медикам стабілізаційного пункту нічого не залишалося, як ампутувати обидві кінцівки і почати боротьбу за життя захисника, яку згодом продовжили лікарі Дніпра та Києва», – кажуть у Центрі.

Коли Олег прибув до Львова, у центр «Незламні», його життя все ще підтримували апарати. Перші десять днів він пробув у реанімації.

«Стан пацієнта ускладнювала мультирезистентна бактеріальна інфекція, яка не контролювалася антибіотикотерапією. Це вплинуло на роботу легень та нирок. У Дніпрі він проходив процедуру гемодіалізу. Коли він прибув до нас, роботу внутрішніх органів підтримували апарати. Тому спершу ми мусили побороти інфекцію, а тоді закрили дефекти мʼяких тканин, що виникли після ампутації кінцівок», – повідомив хірург Мар’ян Кузьмак.

Коли загроза для життя Олега минула, з ним почали працювати фізичні терапевти. Їхнє завдання зараз – допомогти захиснику відновити рівновагу та зміцнити руки, аби згодом він міг запротезуватися. Це буде непросто, бо у нього високий рівень ампутації. Він це розуміє і тому багато тренується, чим викликає захоплення і спеціалістів, й інших важкопоранених бійців.

Ще один етап відновлення – усунення слідів війни з обличчя. Уламки понівечили мʼякі тканини та перегородку носа захисника. Уже за тиждень хірурги Центру спільно з одеськими колегами проведуть реконструкцію і пластику носа, а згодом спеціалісти Центру естетичної медицини Першого ТМО зашліфують рубці та шрами.