Пасажирів закликають фіксувати на фото та відео усі несправності та порушення, які стосуються безготівкової оплати проїзду

Компанія «Смарт-Тикет Технолоджи», яка займається впровадженням е-квитка на Львівщині, закликала пасажирів повідомляти про порушення у роботі водіїв міжміських та приміських автобусів, які стосуються безготівкової оплати. Натомість пасажирам обіцяють грошову винагороду – 200 грн. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Е-квиток на Львівщині/Smart Ticket Technology».

Зазначимо, безготівкова оплата проїзду на Львівщині діє вже кілька місяців, однак вона працює некоректно. Пасажирів закликають фіксувати на фото та відео усі несправності та порушення, які стосуються безготівкової оплати проїзду.

«Умови прості: 200 грн отримає кожен, хто зафіксує і передасть на нашу гарячу лінію за номером – 0 800 300 844 факт порушення з боку водіїв, що унеможливлює безготівкову оплату або створює штучні перешкоди у роботі валідатора. При зверненні на гарячу лінію зазначте дату та час, номер маршруту, державний номер автобуса, а також коротко опишіть характер порушення. Додайте фото- та відеофіксацію порушень, а ще вкажіть свої особисті дані (ПІБ і номер телефону), щоб ми могли перерахувати вам винагороду», – йдеться у повідомленні.

Акція наразі діятиме до отримання перших 100 підтверджених скарг від пасажирів.

Також у повідомленні інвестора зазначається, що за період дії безготівкової оплати у міжміських та приміських автобусах Львівщини запровадили дві програми стимулювання: для пасажирів та водіїв. До кінця лютого пасажири можуть отримати 20% знижки за оплату проїзду карткою міжнародної компанії платіжних технологій Visa, а водіям із найбільшою кількістю безготівкових оплат за проїзд обіцяли грошові премії. Однак тепер такого стимулювання водіїв вирішили позбавити.

«Через систематичне порушення водіями автобусів алгоритму роботи із валідаторами та створення штучних перешкод у роботі е-квитка, а також небажання чи неможливість приватних перевізників вплинути на своїх працівників, ТОВ “Смарт-Тикет Технолоджи” скасовує заохочувальну програму для водіїв», – йдеться у повідомленні.

Після такої заяви «Смарт-Тикет Технолоджи» керівник ПП «Тур-Авто» Роман Думич, який обслуговує один з напрямків, опублікував у групі «Львівська політика» у Facebook під дописом, що стосується акції від «Смарт-Тикет Технолоджи», відео на якому видно, що валідатор працює некоректно.

«Цікаво, якою буде винагорода, якщо зазняти валідатор, який просто завис або не працює не з вини водія чи перевізника, а через збої в налаштуванні чи недопрацюванні оператора», – підписав відео Роман Думич.

У «Смарт-Тикет Технолоджи» одразу ж на це відео відреагували і назвали його маніпуляцією.

«На відео, яке вочевидь знято спеціально, щоб очорнити інвестора впровадження АСООП на Львівщині, чітко видно, що у валідатора 1% заряду. По перше, перевізник і його працівники (водії) в даному випадку вже не дотрималися алгоритму з користування валідатором, адже він повинен бути постійно “на зарядці”, а якщо розрядився в “нуль”, то перед використання зарядити його хоча б на декілька відсотків. По друге, 1% заряду свідчить, що валідатор, швидше за все, було включено перед записом відео і пристрій просто не встиг синхронізуватися», – зазначили у «Смарт-Тикет Технолоджи».

У «Смарт-Тикет Технолоджи» також повідомили, що їхні працівники та працівники управління транспорту Львівської ОВА неодноразово фіксували порушення з боку водіїв.

«До прикладу, водії нібито “випадково” включають “рижим польоту”, щоб унеможливити нормальну роботу валідатора. Інший приклад – водії можуть відкрити нову зміни на валідаторі незакривши при цьому попередню або взагалі не відкрити зміни, що також є грубим порушенням алгоритму роботи з валідатором. Найчастіше водії просто вимагають від пасажирів готівку та агресивно реагують на прохання оплатити безконтактно. Серед інших порушень можна виділити: не підключення валідатора до живлення, не включено сам валідатор, після відкриття зміни заблоковано валідатор, відключення мобільних даних та включення wi-fi паралельно з мобільними даними», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Львівщині вперше в Україні запрацювала безготівкова оплата проїзду на усіх міжміських та приміських автобусах.