Водій порекомендував не платити за проїзд карткою, оскільки система може зняти більшу суму за проїзд

На Львівщині звільнили водія одного з маршрутів за озвучення нібито недостовірної інформації щодо роботи безготівкової оплати. Йдеться про водія автобусного маршруту №709 «Львів–Ільник», який обслуговує ПП «Тур-Авто». Про це у п’ятницю, 12 січня, повідомили у Львівській обласній адміністрації.

У вівторок, 9 січня, коли журналісти ZAXID.NET та 24 каналу перевіряли, як працює безготівкова оплата у приміських та міжміських автобусах Львівщини, водій автобусного маршруту №709 «Львів–Ільник», що відправляється із АС «Західна», порекомендував не платити за проїзд карткою, оскільки система може зняти більшу суму за проїзд.

Між журналісткою та водієм автобуса відбувся такий діалог:

Журналістка: Скажіть, а карткою можна?

Водій: Може у вас всі гроші забрати.

Журналістка: А що, воно не працює?

Водій: Бачте який мороз?

Журналістка: А що, через мороз не працює?

Водій: Прошу пані, ви хочете лишитися без грошей? Може взяти від кінцевої до кінцевої.

Того дня журналісти проінспектували ще дві маршрутки. В автобусі №570 сполученням «Львів-Гірське» журналістам вдалося завалідувати картку, а от при виході ні. Ще в одній маршрутці, зі сполученням «Львів – Добротвір», валідатора взагалі не було.

У Львівській ОВА у п’ятницю, 12 січня, відреагували на сюжет і повідомили, що водій автобусного маршруту №709 Львів АС «Західна» – Ільник, який обслуговує перевізник ПП «Тур-Авто» озвучив завідома недостовірну інформацію щодо роботи АСООП на території області.

«Інцидент трапився у вівторок, 9 січня, під час розмови з журналістами місцевого телеканалу. Зрештою, сюжет вийшов в ефір, темою якого було функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області. З урахуванням цього департамент дорожнього господарства Львівської ОВА провів роботу з автотранспортним підприємством ПП “Тур-Авто” щодо забезпечення ними в межах договірних обов’язків постійної та безперебійної роботи АСООП», – йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

Зазначається, що підприємство відреагувало на слова свого працівника та звільнило його за порушення трудової дисципліни.

фото ЛОВА

За даними YouControl, керівником ПП «Тур-Авто» є Роман Думич. Зареєстроване підприємство у місті Турка на Львівщині.

У коментарі ZAXID.NET, керівник ПП «Тур-Авто» Роман Думич розповів, що водій саботував роботу АСООП. І робив це вже не вперше.

«Я, як керівник, неодноразово його попереджав, щоб він так не робив. Коли я побачив сюжет, то це вже була крайня точка. В нього зміна була відкрита, сам валідатор працював і був готовий до здійснення безготівкової оплати. Але водій виключав сам верх екрану, щоб він був темний. Казав, що валідатор не працює, він його розвертав в сторону до себе. Є водії, які розуміють нові технології і для них безпроблемно працювати у такому режимі, а от цей водій показував, що не розуміє, не знає, хоча йому все пояснювали», – зазначив Роман Думич.

«Водії та перевізники, які своїми діями дискредитуватимуть систему АСООП, не будуть обслуговувати приміські та міжміські (внутрішньообласні) маршрути Львівської області. Система АСООП створена для забезпечення зручності пасажирів, а також уніфікації технологій та способів оплати проїзду пасажирів і багажу в пасажирському транспорті», – повідомляє директор департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський.

В управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОВА визнають, що після офіційного запуску безготівкової оплати, система може працювати з перебоями. Як зазначив ZAXID.NET начальник управління Степан Рудницький, роботу системи безготівкової оплати на міжміських та приміських автобусах постійно перевіряють.

«До комісії входять представники управління транспорту та інвестора. По черзі оглядаються усі транспортні засоби. Якщо є негаразди, то вони фіксуються і скеровуються до відповідальних. Якщо до перевізників буде кілька зауважень, то з ними можуть розриватися договори», – пояснив Степан Рудницький.

Мешканців Львівщини про несправності системи безготівкової оплати проїзду закликають повідомляти на гарячу лінію Smart Ticket Technology за номером: 0 800 300 844.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року на Львівщині вперше в Україні запровадили безготівкову оплату за проїзд у міжміських та приміських автобусах.