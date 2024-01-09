Журналісти перевірили, чому не працює безготівкова система оплати у маршрутках Львівщини
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 січня
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У вівторок, 9 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Боротьба проти недобуду у Сквері Гідності триває. Восьмий апеляційний адміністративний суд повернув позовну заяву про скасування містобудівних умов в суд першої інстанції.
- Працює чи не працює. Як функціонує безготівкова оплата за проїзд у міжміських та приміських автобусах Львівщини.
- Міністерство оборони розриває усі контракти з компаніями, які пов’язані зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем.
- Щоб захисникам було тепло. ЛКП «Львівспецкомунтранс» передасть волонтерам бляшанки для виготовлення окопних свічок на передову.
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