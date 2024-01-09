Усі учні поки вчитимуться в корпусі для старшої школи

Корпус початкової школи ліцею «Оріяна», що постраждав від російських ракет під час атаки 29 грудня, законсервували. Будівля зазнала пошкоджень, через які її частину неможливо відремонтувати. Про це розповіла директорка ліцею Ірина Коропецька, повідомляє Укрінформ.

Від вибуху в приміщенні початкової школи вибито 300 вікон і понад 100 внутрішніх та зовнішніх дверей. Експертна комісія, що обстежила будівлю, виявила також проблему зі стіною.

«У комісії сказали, що стіна приміщення початкової школи, де припав основний удар, підлягає зносу. Там величезні тріщини, стіна з вікнами відійшли від плит. Ці приміщення треба буде зносити до цоколя і відбудовувати», – сказала Ірина Коропецька.

Також у приміщенні початкової школи сильно пошкоджений дах. Тож корпус поки законсервували: спустили воду, відключили опалення.

Навчання у приміщенні старшої школи має розпочатися з 15-го січня, тому тут оперативно вставляють вікна та приводять до ладу класи для 1260 дітей.

«Повністю всі класи з початкової школи переведемо у приміщення старшої. До 9-го класу діти вчитимуться очно, а 9-11-ті класи – за змішаною формою (тиждень через тиждень). Це також важливо, щоб не було великого навантаження на укриття. Далі будемо чекати проектно-кошторисну документацію для відбудови зруйнованого корпусу. Сподіваюся, що за літо його відновимо», – говорить директорка ліцею «Оріяна».

Нові вікна та двері для ліцею надав американський благодійний фонд, внутрішні роботи проведуть за кошти міського бюджету. Також адміністрація навчального закладу звертається до різних фондів та меценатів, почали напрацьовувати можливість отримання грантів.

Шахраї на сторожі

Ірина Коропецька також розповіла у Facebook, що шахраї намагалися вкрасти гроші з її благодійної банки. Директорка відкрила банку для збору грошей на 25 нових комп’ютерів, мультиборд, інтерактивну дошку та шість проекторів, адже все обладнання знищене вибухом російської ракети.

«За чотири дні надійшло 474,5 тис грн. Насправді, було відкрито дві банки, але шахраї намагались викрасти гроші з першої, тож зверталась в поліцію, змінювала картку і переносила зібрані кошти вже на новий збір. Усе задокументовано як в поліції, так і у банку», – розповіла директорка.

Кошти з банки, за її словами, вже перераховані на рахунок школи. За них закуплять нове обладнання.

Як інформував ZAXID.NET, унаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня пошкоджено 10 будинків у районі вул. Хоткевича, три школи і дитсадок. Одна людина загинула, 15 – травмовані.

Окрім ліцею «Оріяна», руйнувань зазнали ще три навчальні заклади: СЗШ №86, ліцей «Сихівський» та ДНЗ №78.