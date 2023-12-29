Унаслідок удару ракетою постраждали 18 будинків на Сихові

Внаслідок влучання ракети у двір на Сихові у ніч на 29 грудня постраждали 18 будинків та 4 навчальні заклади. Одна людина загинула, щонайменше 15 – поранені. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій погодила виділення близько 35 млн грн із резервного фонду міського бюджету на допомогу мешканцям постраждалих будинків.

Як повідомив на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий, більше 10 безпілотників Shahed летіло на Львів і область, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею від влучання ракети на Сихові у 18 будинках пошкоджені 2 тисяч вікон. Також пошкоджено три школи і дитячий садочок, а це десь ще 450 вікон.

Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік. Наразі 14 постраждалих перебувають у лікарні Святого Луки, одна людина у важкому стані, ще одна – у стані середньої важкості, решта отримали легкі травми.

Для тих, чиї помешкання тимчасово не придатні до проживання, мерія організує розселення. За деталями потрібно буде звернутись в мобільний тимчасовий пункт ЦНАПу, який вже зараз почне працювати в ліцеї «Сихівський».

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що за попередніми розрахунками з резервного фонду на відшкодування для мешканців необхідно буде виділити близько 35 млн грн. Йдеться про кошти на відновлення вибитих вікон і дверей (12 тис. грн за вікна і 8 тис. грн за одні вибиті двері). Також окремо будуть виділятись кошти на ремонт шкіл і дошкільного закладу. В будинках відновлять водо-, тепло- і електропостачання одразу, як тілки працівники відповідних служб дадуть на це дозвіл.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня Росія атакувала Львів та область ударними дронами Shahed. Відомо про два влучання у Львові, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Вранці РФ обстріляла Львів ракетами, одна з них влучила в двір житлового будинку на Сихові.

P.S. Через ракетний обстріл Львова загинув відомий спортсмен Віктор Кобзистий.