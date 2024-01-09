9 січня Олександр Малешенков з новим здоровим серцем поїхав додому

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 42-річного Олександра Малешенкова зі Львова, який переніс два інфаркти з різницею в тиждень і його серце могло зупинитися будь-якої миті. Чоловікові успішно пересадили донорське серце і у вівторок, 9 січня, на 12 добу після пересадки, він поїхав додому.

Два місяці тому Олександру раптово стало погано. Згодом стан поліпшився, але за тиждень знову стався серцевий напад: «Мене кинуло в холодний піт, підвищилася температура, почало боліти в грудній клітці і руки, буквально, відняло», – згадує Олександр.

У медзакладі, куди його привезла «швидка», діагностували гострий інфаркт міокарда. Серце чоловіка ледь билося та не виконувало своєї функції. Висновок лікарів: Олександра врятує лише трансплантація серця, повідомили у Центрі трансплантології Львів.

Команда лікарів, яка подарувала Олександру шанс жити далі

Олександра у важкому стані екстрено доправили до лікарні св. Пантелеймона, де спеціалісти відділення інтенсивної терапії буквально повернули його з того світу і стабілізували його стан. Та більша частина серця була уражена інфарктом і чоловік потребував важкої медикаментозної підтримки. Поза лікарнею Олександр не має шансів жити.

Саме в той момент в лікарні з’явився донор, родина якого дала згоду на вилучення органів. Серце підійшло Олександру. Трансплантація серця тривала п’ять годин та пройшла успішно.

«Я коли відкрив очі й зробив перший вдих, не повірив, бо останні дні перед пересадкою задихався», – каже Олександр.

У вівторок, 9 січня, на 12 добу після пересадки чоловік поїхав додому. Він дуже мріяв побачити дітей і погуляти з ними Львовом. Тепер йому вдасться здійснити свою мрію.