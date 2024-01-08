Хлопчик швидко відновлюється після операції

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 5-річного хлопчика з Тернополя, у якого на місці нирки утворився великий мішечок з інфікованою сечею. Така патологія могла спровокувати різноманітні ускладнення, що загрожували б життю дитини, тому хлопчика після відповідних обстежень відразу взяли в операційну.

Давид родом з Тернополя. Коли йому було три роки, батьки привели сина на планове УЗД. Під час обстеження медики не виявили лівої нирки у тому місці, де вона мала би бути. Аби з’ясувати причину, батьки зверталися до різних лікарів та проводили всі можливі методи діагностики: від УЗД і КТ до рентгенографії з контрастом.

За два місяці постійних обстежень спеціалісти встановили, що ліва нирка хлопчика – зморщена. Орган дитини був атрофований, зменшений у розмірах і вже почав втрачати здатність виробляти сечу та фільтрувати її. Лікарі помітили, як на місці зморщеної нирки почало формуватися невідоме утворення. Однак точного діагнозу встановити не змогли. Спеціалісти вирішили продовжувати спостерігати за станом Давида. З часом проявились і симптоми недуги: у хлопчика з’явився біль, а його загальний стан погіршувався, повідомили в лікарні.

Недавно мама хлопчика потрапила на консультацію до фахівців лікарні св. Миколая, які приїжджали до Тернополя.

«Спеціалісти провели необхідні додаткові обстеження та встановили діагноз: термінальний гідронефроз зліва. Гідронефроз - це патологічне розширення та подальша атрофія тканин нирок, що розвивається на тлі порушення відтоку сечі. Саме гідронефроз і призвів до вторинного зморщення лівої нирки, вона деформувалася і зменшилася. При цьому, нирка продовжувала виділяти сечу, яка вже не могла стікати до сечового міхура. Рідина накопичувалася в органі та роздувала його», – кажуть в лікарні.

З часом нирка загинула, а на її місці утворився мішок із інфікованою сечею, що було небезпечно для життя дитини. Це могло викликати гіпертонічну хворобу та розвиток різноманітних гнійних процесів в організмі дитини. Останнє з ймовірних ускладнень несло пряму загрозу життю дитини, тож врятувати хлопчика могла лише операція із видалення органа.

Оперували хлопчика у Львові найменш травматичним способом – за допомогою робота-хірурга Да Вінчі. Через три 8 мм отвори хірурги видалили вражену нирку.

На операцію сина до Львова з фронту приїхав його батько. Нині Давиду вже нічого не загрожує, він швидко відновлюється після операції.