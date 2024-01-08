Близнят з лікарні вже виписали додому

Лікарі Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно виходили передчасно народжених близнят, що народилися на 31 тижні вагітності з вагою 950 г і 1180 г. Одна з дівчаток була у дуже важкому стані, але лікарям вдалося її врятувати.

Батьки дівчаток родом із Жовкви. Діти народилися в одному із пологових Львова. Тереза при народженні важила 950 г, Устина – 1180 г. Обидві дівчинки мали анемію недоношених.

«Тереза поступила до лікарні у значно складнішому стані. Із абсцесом черевної порожнини, бактеріальним сепсисом (патологічний процес дисфункції органів), некротичним ентереколітом з перфорацією та вродженою пневмонією. Немовля відразу прооперували»,–повідомили в лікарні.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої медицини Галина Заремба каже, що це був дуже складний випадок, дитина була на межі життя і смерті.

Та лікарям вдалося виходити дівчинку. Після лікування близнят з лікарні вже виписали додому. Тереза при виписці важила 2100 г, Устина – 3280 г.