Пружинка вже майже вросла у стінку стравоходу

У Одеській обласній дитячій лікарні врятували 6-місячного малюка, який проковтнув пружинку від заколки для волосся. Стороннє тіло майже вросло у стінку стравоходу.

Дитину два тижні лікували амбулаторно від бронхіту та пневмонії у районній лікарні, але полегшення не наступало. Тоді її скерували до Одеси, в обласну дитячу лікарню.

Цю пружинку зі ставоходу немовляти лікарі дістали ендоскопічно

«При госпіталізації у стаціонар дитячої лікарні дитині зробили оглядову ренгенограму і виявили стороннє тіло – пружинку від заколки для волосся. Знаходилася вона на рівні середньої третини стравоходу, поряд з дугою аорти. У відділенні інструментальних методів дослідження та лікування стороннє тіло видалили ендоскопічно, що позбавило дитину від важкого хірургічного втручання та ризиків для життя», – кажуть у лікарні.

До слова, останнім часом до лікарень доволі часто потрапляють діти різного віку, зокрема, і немовлята, які вдихають або ковтають різні сторонні предмети. Лікарям львівського «Охматдиту» не раз доводилося дістават з бронхів чи шлунково-кишкового тракту різні стронні предмети: світлодіодгу лампочку, розпилювач від спрею (він потрапив аж у дванадцятипалу кишку), деталі від конструкторів, інших іграшок, нерідко електромагнітні, які не завжди вдається дістати ендоскопічно (без розрізів). Інколи доводиться робити і відкриті операції. Тож лікарі просять батьків ховати дрібні деталі подалі від дітей.