Частина прикраси на ялинку опинилася у бронхах чотитирічного хлопчика

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» госпіталізували 4-річного хлопчика зі Львова, у бронхах якого лікарі виявили стороннє тіло – світлодіодну лампочку з гірлянди. Дитина почала кашляти і задихатися. Батьки викликали «швидку», яка і доставила дитину до лікарні.

Маленькому пацієнтові відразу зробили рентген. На знімку дитячі хірурги побачили стороннє тіло, гострі краї якого вже встихгли травмувати слизову бронха. Хлопчика відразу взяли в операційну.

Батьки розповіли, що дістали новорічні іграшки, щоб прикрасити ялинку. Вони відволіклися лише на мить і цього виявилося достаньо, аби світлодіодна лампочка опинилася у роті сина. Він почав задихатися.

На щастя, дістати світлодіозну лампочку з бронха хлопчика вдалося без жодного розрізу, повідомили на сайті лікарні.

«Гострими, направленими в різні сторони вусиками, лампочка "дивилася" на мене, – розповів торакальний хірург Олександр Колодій. – Вусики під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи. Я захопив вусики щипцями і завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи і трахею. Разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини».

Останнім часом до лікарень доволі часто потрапляють діти різного віку, які вдихають або ковтають різні сторонні предмети. Нещодавно лікарні «Охматдиту» рятували 12-річного хлопця, який проковтнув розпилювач від спрею, який потрапив аж у дванадцятипалу кишку. У дихальних шляхах, шлунково-кошковому тракті лікарі часто виявляють дрібні деталі від різномагнітних іграшок, нерідко електромагнітні, які не завжди вдається дістати ендоскопічно (без розрізів). Інколи доводиться робити і відкриті операції. Тож лікарі просять батьків ховати дрібні деталі подалі від дітей.