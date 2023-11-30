На Львівщині вперше в Україні безготівкова оплата проїзду запрацювала на усіх міжміських та приміських автобусах. Про це у четвер, 30 листопада, повідомив під час брифінгу начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Запустити безготівкову оплату в автобусах Львівщини вдалося трохи більше, ніж за рік. При вході в автобус пасажиру потрібно прикласти банківську картку або будь-який пристрій з функцією NFS [безконтактної оплати] до валідатора. Таким чином система реєструє початкову точку маршруту check-in. При виході пасажир знову прикладає картку до валідатора та фіксує завершення поїздки сheсk-out. Далі система автоматично прораховує вартість поїздки і знімає відповідну суму.

«Ми йдемо до прозорого ринку, до сплати податків, до можливості прогнозування маршрутів. Для власників це можливість розуміти скільки людей і на якому маршруті перевозиться, яке має бути ціноутворення. Для людей це зручність з розрахунку, зрозумілість тарифу і ціноутворення. Для нас це диспечеризація, забезпечення правильних маршрутів, додавання або забирання автобусів з певних маршрутів», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Максим Козицький також наголосив, що ні з обласного, ні з державного бюджетів грошей на запровадження е-квитка на Львівщині не витрачали, усе профінансував інвестор ТзОВ «Смарт-Тикет Технолоджи». Йдеться про близько 40 млн грн.

Інвестор також взяв на себе зобов'язання забезпечити мешканців пільгових категорій картками для проїзду. Окрім того на маршрутах працюватимуть контролери, вони здійснюватимуть просвітницьку роботу. Начальник Львівської ОВА зазначив, що цим теж займатиметься інвестор, жодних виплат заробітної плати контролерам не фінансуватимуть із обласного чи державного бюджетів.

Партнером інвестора «Смарт-Тикет Технолоджи» є міжнародна платіжна компанія VISA. Вже зараз вони спільно напрацьовують програми зі знижками для пасажирів.

«У рамках існуючої стратегічної угоди із міжнародною платіжною компанією VISA ми вже у грудні починаємо програму стимулювання безготівкової оплати на приміських та міжміських автобусах. Це буде суттєва економія для пасажирів», – зазначив представник ТзОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» Олексій Шуліка.

Обладнання для безготівкової оплати за проїзд встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території Львівської області. Наразі триває перехідний період – у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково. Кожен пасажир також може завантажити мобільний додаток, де відображається вся історія поїздок, час та місце посадки/висадки, перевізника, маршрут та переглянути фіскальний чек.

Зазначимо, ТзОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» зареєстроване у Києві у 2020 році. Власником підприємства є Максим Григорович Гаврюшенко – мешканець міста Черкаси.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter