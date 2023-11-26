Розрахуватися карткою можна вже на семи напрямках обласних маршрутів

На обласних маршрутах Львівщини двох напрямків запровадили безготівкову оплату за проїзд. Система «check-in – сheсk-out» запрацювала в автобусах на перемишлянському та ходорівському напрямку. Це маршрути, які відправляються із львівської автостанції №5. Про це 26 листопада повідомило управління транспорту та зв’язку ЛОВА.

«При вході в автобус пасажиру достатньо прикласти банківську картку або будь-який пристрій з функцією NFS до валідатора. Таким чином система реєструє початкову точку маршруту check-in. При виході пасажир знову прикладає картку до валідатора та фіксує завершення поїздки сheсk-out», –пояснюють в управлінні транспорту.

Кожен пасажир може завантажити мобільний додаток, де відображається вся історія поїздок, час та місце посадки/висадки, перевізника, маршрут та переглянути фіскальний чек.

«Система автоматично обраховує відстань та кількість зупинок, які проїхав пасажир, після чого знімає кошти за проїзд. У разі відсутності реєстрації під час виходу, система списуватиме з особистого банківського рахунку суму вартості проїзду еквівалентну вартості кінцевої зупинки», – повідомляє начальник управління транспорту та зв’язку Степан Рудницький.

Оплатити проїзд без готівки можна на таких маршрутах:

№ 149 Львів АС-5 – Гончарів - Серники

№ 323 Львів АС-5 - Підмонастир

№ 324 Львів АС-5 – Лопушна – Суходіл

№ 505 Львів АС-5 – Бертишів - Баківці

№ 322 Львів АС-5 - Романів ч/з Бібрку

№ 381 Львів АС-5 – Любешка з виконанням окремих рейсів в с. Тучне

№ 747 Львів АС-5 – Перемишляни АС ч/з Бібрку

№ 777 Львів АС-5 - Перемишляни АС ч/з Звенигород, Ганачівку

№ 842 Львів АС-5 – Свірзькі Глібовичі – Перемишляни АС

№ 843 Львів АС-5 - Бібрка - Копань - Перемишляни АС

№ 547 Львів АС-5 - Кологори - Вибранівка - Бринці Загірні (заїзд) - Чорний Острів

№ 631 Львів АС-5 – Отиневичі - Жидачів АС

№ 638 Львів АС-5 – Новий Розділ АС ч/з Орішківці, Калинівку

№ 832 Львів АС-5 – Гніздичів ч/з Н.Стрілища, Жидачів

№ 833 Львів АС-5 – Жидачів АС ч/з Ходорів

№ 834 Львів АС-5 - Молодинче ч/з Ходорів

№ 835 Львів АС-5 – Новошино ч/з Ходорів

№ 836 Львів АС-5 – Покрівці ч/з Н.Стрілища, Жидачів

№ 838 Львів АС-5 – Ходорів ч/з Дев'ятники

№ 882 Львів АС-5 – Ходорів АС – Новий Розділ АС

№ 837 Львів АС-5 – Ходорів АС – Жидачів АС ч/з Дев’ятники

Нагадаємо, Львівщина першою в Україні запровадила е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Від березня в автобусах почали встановлювати валідатори. Цю систему вже запустили на новороздільському, жидачівському, самбірському, турківському та яворівському напрямках.

Безготівкова система оплати з 11 грудня запрацює і у міських автобусах. Картку «Леокарт» можна купити у визначених точках продажу.