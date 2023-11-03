Оплатити проїзд можна, приклавши до валідатора банківську картку чи ґаджет

На Львівщині запровадили безготівкову оплату проїзду в приміських та міжміських автобусних маршрутах. Поки така система оплати діятиме на маршрутах самбірського та турківського напрямків та поступово поширюватиметься на інші райони.

На брифінгу з нагоди запуску е-квитка у Самборі заступник голови ЛОВА з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін розповів, що на сьогодні інвестор встановив на всіх обласних маршрутах необхідне обладнання, а це понад 800 одиниць.

«Ми прийняли запускати електронний квиток за напрямками. Сьогодні від автостанції у Самборі можна поїхати в усіх напрямках, розраховуючись банківською карткою чи ґаджетами», – сказав Олександр Кулепін.

Він пояснив, що запускати е-квиток вирішили поступово, щоб привчити водіїв і пасажирів до нової системи. Адже прикладати банківську картку чи ґаджет до валідатора потрібно при вході та при виході з автобуса, щоб оплатити за конкретну поїздку (так звана система check-in/check-out). Щоб навчити пасажирів, на автостанціях працюватимуть спеціальні працівники.

Паралельно в автобусах діятиме готівковий розрахунок.

«Проект складний. Перш за все йдеться про кількість перевізників, маршрутів, транспортних засобів. Більше того, особливості кожного транспортного засобу теж є різними. Працюємо над навчанням водіїв, бачимо позитивні зрушення в цьому напрямку. Систему check-in/check-out запроваджуємо з випередженням графіку, адже планували це зробити наприкінці цього року», – розповів регіональний менеджер компанії «Смарт-Тикет Технолоджи», яка є інвестором проекту е-квитка в області, Олег Долінський. Зазначимо, що раніше Олег Долінський був головою скандальної львівської ГО «Розвиток громади».

З його слів, пасажири зможуть встановити у смартфонах спеціальний додаток, де буде відображатися інформація про поїздку. Також в автобусах вже розклеїли інформаційні плакати з поясненням, як користуватися новою системою оплати проїзду, та з номерами гарячої лінії, куди можна телефонувати в разі виникнення запитань. Долінський також зазначив, що пасажирам надаватимуть 20% знижку на проїзд при оплаті карткою, відповідні домовленості досягли з міжнародною платіжною системою Visa.

Заступник голови ЛОВА Юрій Бучко запевнив, що Львівщина стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Роботи над її запровадженням тривали три роки.

Раніше журналісти з’ясували, що компанія «Смарт-Тикет Технолоджи», яку Львівська ОВА визначили переможцем конкурсу для впровадження е-квитка на приміські та міжміські обласні маршрути, використовує російське програмне забезпечення та обладнання, а одним із її співвласників є сомельє з Києва. Інвестор та ЛОДА запевнили, що «Смарт-Тикет Технолоджи» є виключно українською компанією, яку створили в Україні у 2020 році.

Технологічним партнером у запровадженні е-квитка є фірма Реноме-Смарт», яка забезпечуватиме сервісне обслуговування обладнання. Вартість проекту близько 35 млн грн.