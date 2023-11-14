У Львові стартує продаж транспортних карток «ЛеоКарт»: точки продажу
Купити і поповнити картку можна у 37 місцях
У середу, 15 листопада, у Львові стартує продаж загальних транспортних карток «ЛеоКарт». Купити картку та поповнити її баланс можна у 37 місцях на основних зупинках громадського транспорту. Це 31 кіоск «Інтерпрес» та 6 терміналів EasyPay.
Як повідомили у «Львівавтодорі», через кілька днів до переліку додадуть ще 7 кіосків, надалі мережа пунктів продажу і поповнення транспортних карток розширюватиметься. На кіосках та терміналах EasyPay будуть відповідні наліпки «ЛеоКарт».
Вартість звичайної «ЛеоКарт» – 60 грн. Її можна поповнити на суму від 1 гривні. Крім того, з 25 листопада функція поповнення буде доступна онлайн на сайті «Львівавтодору». Перевірити залишок коштів на картці можна буде за допомогою валідатора у салоні транспортного засобу.
Безготівкову оплату проїзду на усіх міських маршрутах Львова запровадять з 11 грудня. Проїзд можна буде оплатити банківською картою, пристроєм з NFC та транспортною карткою «ЛеоКарт». Можливість оплати готівкою у водія залишається, але вартість квитка в такому випадку буде найдорожчою для пасажира. При оплаті «ЛеоКарт» вартість квитка – 13 грн за одну поїздку; банківською карткою – 15 грн; готівкою – 20 грн. Пільговики зможуть їздити безкоштовно лише при наявності персональної пільгової картки.
Кіоски ТзОВ «Інтерпрес», де можна буде купити і поповнити транспортну картку ЛеоКарт
Продаж з 15 листопада:
- №24 вул. В.Великого, 111
- №2 пл. Князя Ярослава Осмомисла
- №34 вул. Личаківська, 2
- №38 вул. Дністерська, 1
- №43 вул. Городоцька, 67
- №5 вул. І. Франка, 81(Стрийський ринок)
- №57 пл. Кропивницького, 9
- №58 пл. Двірцева
- №68 вул Городоцька,112 (Привокзальний ринок)
- №71 вул Патона, 2
- №11 вул. Володимира Великого, 59в (ЦУМ)
- №30 вул. Любінська, 96
- №79 вул. Чернівецька 9
- №78 вул. Городоцька, 249
- №16 вул. Княгині Ольги, 106
- №48 вул. Панаса Мирного, 24
- №65 просп. Червоної Калини, 102 (ринок «Народний)
- №18 вул. Ряшівська-Городоцька, 309
- №23 вул. Грінченка, 6б (кінцева зупинка тролейбусів №33)
- №28 вул. Гетьмана І.Мазепи, 12
- №35 вул. Сихівська, 28
- №3 вул. Шота Руставелі, 2
- №52 вул. Пасічна (кінцева зупинка трамваїв №2)
- №60 вул. Городоцька-С.Стоцького
- №80 вул. Кульпaрківська, 95
- №81 вул. Личаківська, 26
- №15 вул. Виговського – вул. Любінська
- №40 вул. Стрийська (перед в’їздом на автовокзал, ліворуч)
- №1 просп. В. Чорновола, 67
- №49 вул. Дж. Вашингтона, 5
- №7 вул. Генерала Т. Чупринки - вул. І Горбачевського (зупинка трамваїв № 2)
Продаж з 16 листопада:
- №32 вул. Зернова
- №46 вул. Наукова, 51
Продаж з 17 листопада:
- №25 вул. Гайдамацька, 9а
- №29 вул. І. Миколайчука, 8 (лікарня святого Пантелеймона)
- №39 вул. Личаківська, 189
- №21 вул. Б. Хмельницького, 271
- №67 вул. Липинського (навпроти будинку № 60).
Адреси терміналів EasyPay (ТзОВ «Ізі Софт»), де з 15 листопада можна буде купити і поповнити транспортну картку ЛеоКарт:
- вул. Коновальця, 109,
- вул. Шота Руставелі, 2,
- вул. І. Франка, 66,
- вул. П. Дорошенка, 1,
- пл. Соборна, 12,
- пл. Князя Ярослава Осмомисла, 2.