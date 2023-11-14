При розрахунку Леокарткою вартість проїзду у транспорті буде найдешевшою

У середу, 15 листопада, у Львові стартує продаж загальних транспортних карток «ЛеоКарт». Купити картку та поповнити її баланс можна у 37 місцях на основних зупинках громадського транспорту. Це 31 кіоск «Інтерпрес» та 6 терміналів EasyPay.

Як повідомили у «Львівавтодорі», через кілька днів до переліку додадуть ще 7 кіосків, надалі мережа пунктів продажу і поповнення транспортних карток розширюватиметься. На кіосках та терміналах EasyPay будуть відповідні наліпки «ЛеоКарт».

Вартість звичайної «ЛеоКарт» – 60 грн. Її можна поповнити на суму від 1 гривні. Крім того, з 25 листопада функція поповнення буде доступна онлайн на сайті «Львівавтодору». Перевірити залишок коштів на картці можна буде за допомогою валідатора у салоні транспортного засобу.

Безготівкову оплату проїзду на усіх міських маршрутах Львова запровадять з 11 грудня. Проїзд можна буде оплатити банківською картою, пристроєм з NFC та транспортною карткою «ЛеоКарт». Можливість оплати готівкою у водія залишається, але вартість квитка в такому випадку буде найдорожчою для пасажира. При оплаті «ЛеоКарт» вартість квитка – 13 грн за одну поїздку; банківською карткою – 15 грн; готівкою – 20 грн. Пільговики зможуть їздити безкоштовно лише при наявності персональної пільгової картки.

Кіоски ТзОВ «Інтерпрес», де можна буде купити і поповнити транспортну картку ЛеоКарт

Продаж з 15 листопада:

№24 вул. В.Великого, 111

№2 пл. Князя Ярослава Осмомисла

№34 вул. Личаківська, 2

№38 вул. Дністерська, 1

№43 вул. Городоцька, 67

№5 вул. І. Франка, 81(Стрийський ринок)

№57 пл. Кропивницького, 9

№58 пл. Двірцева

№68 вул Городоцька,112 (Привокзальний ринок)

№71 вул Патона, 2

№11 вул. Володимира Великого, 59в (ЦУМ)

№30 вул. Любінська, 96

№79 вул. Чернівецька 9

№78 вул. Городоцька, 249

№16 вул. Княгині Ольги, 106

№48 вул. Панаса Мирного, 24

№65 просп. Червоної Калини, 102 (ринок «Народний)

№18 вул. Ряшівська-Городоцька, 309

№23 вул. Грінченка, 6б (кінцева зупинка тролейбусів №33)

№28 вул. Гетьмана І.Мазепи, 12

№35 вул. Сихівська, 28

№3 вул. Шота Руставелі, 2

№52 вул. Пасічна (кінцева зупинка трамваїв №2)

№60 вул. Городоцька-С.Стоцького

№80 вул. Кульпaрківська, 95

№81 вул. Личаківська, 26

№15 вул. Виговського – вул. Любінська

№40 вул. Стрийська (перед в’їздом на автовокзал, ліворуч)

№1 просп. В. Чорновола, 67

№49 вул. Дж. Вашингтона, 5

№7 вул. Генерала Т. Чупринки - вул. І Горбачевського (зупинка трамваїв № 2)

Продаж з 16 листопада:

№32 вул. Зернова

№46 вул. Наукова, 51

Продаж з 17 листопада:

№25 вул. Гайдамацька, 9а

№29 вул. І. Миколайчука, 8 (лікарня святого Пантелеймона)

№39 вул. Личаківська, 189

№21 вул. Б. Хмельницького, 271

№67 вул. Липинського (навпроти будинку № 60).

Адреси терміналів EasyPay (ТзОВ «Ізі Софт»), де з 15 листопада можна буде купити і поповнити транспортну картку ЛеоКарт: