Щоб безготівково придбати квиток, необхідно піднести банківську картку чи пристрій із NFC до валідатора

Безготівкова оплата проїзду в усьому громадському транспорті Львова запрацює з 11 грудня. Безготівково проїзд можна буде оплатити не тільки банківською картою чи за допомогою PayPas, а й транспортною карткою «ЛеоКарт». Відповідне рішення у середу, 8 листопада, затвердив виконавчий комітет міськради.

Зазначається, що безготівкова оплата в львівському міському транспорті запрацює з 11 грудня, а вже з 15 листопада кожен охочий зможе придбати картку«ЛеоКарт». Водночас у пасажирів буде можливість оплатити проїзд у водія.

Придбати та поповнити картки «ЛеоКарт» можна буде у кіосках «Інтерпрес» та в терміналах EasyPay. Вартість картки – 60 грн. Крім цього, необхідно буде сплатити суму поповнення.

«З дня впровадження безготівкової оплати в усьому громадському транспорті право на пільговий проїзд надається виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт», – уточнили в прес-службі Львівської міськради.

Пасажирам, які оплачують готівкою, необхідно отримати квиток у водія та зберігати його впродовж всієї поїздки, а власникам «ЛеоКарт» – завалідувати проїзд. Контролери можуть вибірково перевіряти оплату проїзду пасажирів. Тим, хто оплатив проїзд банківською карткою, для перевірки необхідно буде піднести картку чи телефон із системою PayPas до валідатора.

Водночас у тролейбусах та трамваях збережеться можливість оплачувати за проїзд через застосунок у «Приват24». Також діятимуть і проїзні картки з чинним на дату поїздки терміном дії.

Міськрада Львова закликала пільговиків, які ще не оформили «ЛеоКарт», подавати відповідні документи, адже після 11 грудня їх штрафуватимуть за відсутність картки, а різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, не діятимуть.

Нагадаємо, тестування безготівкової оплати проїзду на перших маршрутах у Львові запустили 5 червня. Наразі цей вид оплати запровадили на 20% автобусних маршрутів.