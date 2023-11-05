До кінця року всі автобусні маршрути Львова перейдуть на безготівкову оплату

Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян відмовитись від розрахунку готівкою в десяти міських автобусах. Про це міський голова повідомив у недільному зверненні, розповідаючи про зустріч із водіями львівських автобусів і маршруток.

Зі слів Садового, водії десяти автобусних маршрутів, де вже діє безготівковий розрахунок за проїзд, скаржаться на те, що пасажири продовжують платити готівкою.

«Під час розмови отримали різні зауваження та пропозиції. Більшість із них насправді дуже доречні, важливі, а головне – реальні до виконання. Одне з таких прохань маємо і до пасажирів. На 10-ти автобусних маршрутах вже є можливість оплатити проїзд банківською карткою, або телефоном. До кінця року така можливість буде у всьому громадському транспорті Львова. Але більшість продовжують платити готівкою. В нас наче всі проти готівки, але на практиці ситуація трохи інша», – зазначив Андрій Садовий.

Зазначимо, що банківською карткою або телефоном із технологією NFC (технологія безконтактної оплати) можна оплатити на таких автобусних маршрутах Львова:

№1А Галицьке перехрестя - пл. Галицька

№3А ТРЦ King Cross Leopolis - пл. Різні

№5А м. Винники - пл. Різні

№10 ТРЦ King Cross Leopolis - Залізничний вокзал

№11 «Санта Барбара» - Рясне

№39 Авторинок - вул. Грінченка

№58 вул. Зернова - с. Завадів

№59 станція Підзамче - с. Зарудці

№61 с. Підбірці - Підрясне

№62 станція Підзамче – с. Малі Грибовичі

Разом – це 10 маршрутів або 20% від усіх міських автобусних маршрутів. У мерії кажуть, що до кінця 2023 року в усіх львівських автобусах і маршрутках можна буде оплатити проїзд банківською карткою.

«Давайте разом змінювати цю статистику. Безготівкова оплата – це справді зручно. Якщо не знаєте, як це зробити або маєте сумніви, то запитайте у контролерів, вони з радістю підкажуть і навчать. Власне на цьому тестовому етапі – це їхня головна функція. Давайте робити наше місто кращим», – додав мер Львова.

При оплаті проїзду безконтактною банківською карткою з чипом або іншими пристроями з підтримкою NFC – слід орієнтуватися лише на зелену відмітку на валідаторі й одинарний звуковий сигнал. Списання коштів з рахунку відбудеться пізніше. Валідацію проїзду перевіряє контролер, для цього пасажирам потрібно прикласти до його терміналу банківську картку чи пристрій, яким здійснювали оплату проїзду.