Тестування карток почнеться 18 серпня

На шістьох автобусних маршрутах львівські студенти, які отримали транспортні картки ЛеоКарт, оплачуватимуть половину вартості проїзду. Йдеться про міські автобуси №1А, 3А, 5А, 10, 39, 62. Пільга буде доступна тим студентам, які зареєструються на тестування безготівкової оплати.

«Студентів, які вже отримали транспортні картки ЛеоКарт, запрошують долучитися до тестування безготівкової оплати проїзду на міських автобусних маршрутах. Для цього потрібно зареєструватися, активувати транспортну картку та поповнити її баланс. Тестування розпочнеться 18 серпня. Студенти зможуть здійснювати поїздки за пів ціни у міських автобусах №1А, 3А, 5А, 10, 39, 62», – повідомили у прес-службі ЛМР.

«Львівавтодор» пояснив, як студентам долучитися до тестування:

зателефонувати на «гарячу лінію» за номером 0800 303 007 та записатись на прийом до адміністратора у Центрі обслуговування пасажирів (вул. Горбачевського, 10). Телефонувати для запису можна вже відсьогодні, 16 серпня;

на прийомі слід мати картку ЛеоКарт та документ, що посвідчує особу;

поповнити картку ЛеоКарт безготівковим способом через термінал у адміністратора. Мінімальна сума поповнення – 75 грн (10 поїздок).

«Обмежень на кількість поїздок зі знижкою немає. Проте після закінчення коштів на балансі картки ЛеоКарт, студенту потрібно повторно прийти до Центру обслуговування пасажирів та знову поповнити баланс картки для оплати проїзду зі знижкою», – зазначили у ЛКП «Львівавтодор».

Після закінчення етапу тестування поповнити баланс ЛеоКарт можна буде різними способами: онлайн та фізично готівковим чи безготівковим способами.

Львівським студентам нагадують: централізований збір документів на виготовлення студентських карток ЛеоКарт триває у їхніх навчальних закладах.