У «Львівавтодорі» повідомили, що студенти ігнорують оформлення ЛеоКарт

У ЛКП «Львівавтодор» розповіли, що львівські студенти не оформлюють транспортні картки ЛеоКарт. Через це з осені 2023 року вони можуть втратити право на пільговий проїзд у громадському траспорті. У прес-службі Львівської міської ради у четвер, 8 червня, розповіли, що з оформленням ЛеоКарт студенти, крім електротранспорту, також матимуть пільги міських автобусах.

«Невдовзі їздити зі знижкою у громадському транспорті студенти зможуть виключно на підставі студентської ЛеоКарт. Студентів закликають якнайшвидше подавати документи для виготовлення транспортних карток. Це можна зробити централізовано через навчальні заклади, звернувшись до профспілкової організації вишу, або у шести пунктах, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор"», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Щоб оформити студентську ЛеоКарт, потрібно записатися до електронної черги за номером телефону гарячої лінії 0 800 303 007 та обрати адресу пункту, де зручно подати документи. Перелік документів можна знайти за посиланням. У Львові діють шість пунктів, де працює 16 адміністраторів:

Центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10;

ЦНАП на вул. Виговського, 32;

ЦНАП на просп. Червоної Калини, 72а;

ЛКП «Господар» на вул. Пасічній, 49б;

Шевченківська РА на вул. Липинського,11;

ЦНАП на вул. Хвильового, 14а.

Оформити студентську ЛеоКарт також можна через профспілкові організації вищих навчальних закладів. Транспортні картки розпочнуть видавати вже з початку липня.

Нагадаємо, що на трьох транспортних маршрутах Львова можна оплатити проїзд карткою або телефоном. Йдеться про автобуси №1А, 3А та №10.