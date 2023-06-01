Розрахуватися можна буде п'ятьма способами

В Чернівцях з 1 червня повноцінно запрацює безготівкова оплата у міському електротранспорті. Тролейбуси обладнанні 300 спеціальними пристроями для зчитування банківських карток чи проїзних. Загалом в міському управлінні передбачили п'ять зручних шляхів, як можна оплатити квиток у міському транспорті.

В комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління» повідомляють, комунальний транспорт міста обладнаний 300 валідаторами. Але триває закупівля нових, для того, щоб забезпечити й інші види транспорту цими пристроями.

«Загалом вартість проїзду в тролейбусах складає 10 гривень, а студенти та учні оплачують 5 гривень. Пільгові категорії їздять безкоштовно. Однак усі пасажири при посадці в транспорт повинні провалідувати квиток. Для того, щоб це зробити необхідно мати транспортну картку "Пільгова"», – зазначили в КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

Жителі Чернівців можуть також оформити собі картку «Загальна», яку поповняти в визначених пунктах поповнення соціальних карток. Тож, з 1 червня в тролейбусах готівкою не можна буде розрахуватися, однак є п'ять варіантів оплати за проїзд:

банківською карткою, яку потрібно піднести до валідатора;

мобільним телефоном, в якого є NFC;

транспортною карткою « Загальна » , « Студентська » , яку потрібно піднести до валідатора;

Загальна , Студентська , яку потрібно піднести до валідатора; QR- кодами застосунків Приват24 та EasyPay;

квиток за готівку в терміналах самообслуговування EasyPay,City24,Sistema.

Окрім того, з Е-квиток є можливість пересадки на будь-який інший напрям маршруту в межах пів години.

Раніше міський голова Чернівців Роман Клічук заявляв про наміри міста повністю відмовитися від готівки при оплаті проїзду у громадському транспорті. Йдеться про тролейбуси та маршрутки, які належать комунальному підприємству. Часткову оплату картками ввели із 1 березня 2023 року. А з 1 червня електротранспорт повністю перейшов на безготівкову оплату. В маршрутках наразі досі діє змішана система.