Мер Чернівців Роман Клічук заявив про наміри міста повністю відмовитися від готівки при оплаті проїзду у громадському транспорті. Йдеться про тролейбуси та маршрутки, які належать комунальному підприємству. Оплату картками введуть із 1 березня, разом з тим продаж електронних квитків для міського транспорту стартує вже у четвер, 2 лютого.

Про наміри відмовитися від готівки в громадському транспорті мер Чернівців Роман Клічук повідомив під час прес-конференції у середу, 1 лютого. Як повідомляє чернівецьке Медіа агентство АСС, безготівкову оплату у громадському транспорті планують запустити з 1 березня.

«Ми намагаємося зробити все можливе, щоб у комунальному транспорті не розраховувалися готівкою. Адже ми знаємо, що коли є розрахунок готівковими коштами, є зловживання, які дуже важко проконтролювати. У комунальному транспорті можна вже розрахуватися безготівковими карточками, з телефонів і по QR-коду», – сказав Роман Клічук.

За його словами, з четверга, 2 лютого, у Чернівцях вводять електронний квиток, його використовуватимуть люди, які не мають картки, або їм не зручні інші способи оплати. Е-квиток можна буде купити на зупинках, в торговельних мережах.

«Цей квиток дасть змогу проконтролювати кількість пасажирів. Раніше пенсіонерам, студентам та учням видали також картки. А вже з 1 березня ми плануємо повністю відмовитися від готівки в комунальному транспорті», – додав Роман Клічук.

Оплатити наразі проїзд у комунальних тролейбусах та автобусах наразі можна банківською карткою чи телефоном, по QR-коду додатків Приват 24 та EasyPay, придбавши квиток за готівку в терміналах.

Як повідомляв ZAXID.NET, із четверга, 2 лютого, у Чернівцях запровадять транспортні картки. Для розрахунку в усіх тролейбусах, а також у комунальних маршрутках. Вартість картки – 200 грн, з яких 170 – для оплати поїздок. Поповнювати транспортні картки можна на будь-яку суму. Вартість проїзду за транспортною карткою не буде меншою: у тролейбусах – 10 гривень, в автобусах – 14 гривень.