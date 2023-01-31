Вартість проїзду у тролейбусах – 10 грн, в автобусах – 14 грн

Із четверга, 2 лютого, у Чернівцях запровадять транспортні картки. Ними можна буде розрахуватися в усіх тролейбусах, а також у комунальних маршрутках. Вартість картки – 200 грн, з яких 170 – для оплати поїздок. Поповнювати транспортні картки можна на будь-яку суму.

Як у вівторок, 31 січня, повідомило чернівецьке видання «Молодий буковинець», про старт продажу транспортних карток розповів в.о. керівника Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак. За його словами картки є стандартними – на суму 200 гривень. Але поповнити її можна на будь-яку суму. Водночас у траспортному управлінні зазначають, що вартість проїзду за транспортною карткою не буде меншою: у тролейбусах – 10 гривень, в автобусах – 14 гривень.

«Транспортна картка є багаторазового використання, тобто її можна буде поповнювати у терміналах міста. Транспортну картку при вході потрібно буде провалідувати. На терміналі валідатора висвітлиться, що проїзд оплачено і який залишок коштів на картці», – зазначив пояснив Петро Лисак.



Вартість транспортної картки становить 200 гривень, з них 30 гривень це вартість покупки, 170 гривень – на поїздки. Розраховуватися карткою можна буде у тролейбусах та у комунальних автобусах. Придбати картку можна у магазинах «Нива», «Тайстра», у кіосках «Молодий буковинець» і кав’ярнях, які знаходяться біля зупинок. Крім того, картки продаватимуть і працівники транспортного управління на центральних та кінцевих зупинках та контролерами у тролейбусах.