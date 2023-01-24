У Чернівцях затвердили новий перелік платних парковок. Зараз їх у місті – 37. Вартість паркування залежить від зони міста і складає від 10 до 20 грн за годину. Разом із тим, за рішенням виконкому, дві парковки тимчасово будуть безплатними.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Як повідомляє «Суспільне», 25 парковками управлятиме МіськШЕП відповідає, ще за 11 відповідатимуть приватні оператори. Наразі парковки на вулиці Бурга та Зеленій впродовж кількох місяців будуть безплатними – до того часу, як тарифи на паркування не затвердять у Кабміні.

Майданчики МіськШЕПу працюють з 9:00 до 19:00, приватних операторів – з 9:00 до 18:00 (за винятком парковок поблизу Калинівського ринку — там з 6:00 до 16:00), а також біля діагностичного центру — з 9:00 до 17:00).

Загалом у Чернівцях діють платні парковки на таких вулицях:

вулиця Емінеску — від Франка до Бандери;

вулиця Франка, 2-8 — від Емінеску до Міцкевича;

вулиця Франка — від Емінеску до Університетської;

вул.С.Бандери, 1-3 — від Університетської до Емінеску;

площа Театральна;

вулиця Головна, 48-50;

вулиця Комарова, 18;

вулиця Небесної Сотні, 20 (біля магазину "Рута");

вулиця Франка, 31-17;

вулиця Лисенка, 14-3;

площа Соборна, 7-9;

вулиця Шиллера (до Котляревського);

вулиця Міцкевича;

вулиця Котляревського — з лівого боку вулиці (непарна сторона) від Міцкевича до площі Театральної;

вулиця Котляревського — з лівого боку вулиці (непарна сторона) від перехрестя Українки та Котляревського, до перехрестя Котляревського та Міцкевича);

вулиця Поштова (непарна сторона);

вулиця Головна, 31-35 (непарна сторона);

вулиця Гете — з правого боку вулиці (непарна сторона);

вулиця Гузар (біля стадіону "Буковина");

провулок Ончула (ліва сторона) – від Поповича до Героїв Майдану;

вулиця Героїв Майдану, 2-А (парна сторона) від вул.Головної до площі Соборної;

вулиця Героїв Майдану, 6-46 (парна сторона) від площі Соборної до вул.П.Мирного;

вулиця митрополита Гакмана (права сторона дороги) – від Франка до Головної;

вулиця Сіді-Таль;

вулиця Небесної Сотні — від проспекту Незалежності, 111 до Небесної Сотні, 14-А);

вулиця Комарова — біля ринку "Буковинський";

вулиця Бахрушина — від Героїв Майдану до Поповича;

вулиця Поповича — від Бахрушина до проїзду ЦНАП);

вулиця Старожучківський шлях;

проспект Незалежності, 109 (біля квіткового ринку);

вулиця Ентузіастів, 2-А;

вулиця Небесної Сотні, 2 – 6 (діагностичний центр);

вулиця Старожучківський шлях — біля ринку "Фортуна";

вулиця Ентузіастів — від Головної до провулка Ентузіастів (непарна сторона)

вул.Руська, 250-А — біля ринку "Нива".

Тимчасово безплатні парковки: