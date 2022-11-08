На шести нових майданчиках у Чернівцях є 150 паркомісць

Ще шість платних парковок облаштували у Чернівцях. Загалом кількість паркомісць у місті збільшиться на 150 паркомісць. Відповідне рішення прийняв виконком Чернівецької міської ради. Зокрема, відкрили і парковку біля стадіону «Буковина», де завершився ремонт. Режим роботи платних парковок – з 09:00 до 19:00. Залежно від зони міста, водії сплачують за паркування авто від 10 до 20 грн за годину.

Як повідомляє чернівецьке медіа агентство АСС, рішення про збільшення кількості платних парковок міськвиконком прийняв на засіданні у вівторок, 8 листопада. Серед нових платних місць для паркування – і майданчик біля стадіону «Буковина», де нещодавно завершили ремонт.

Перелік нових парковок:

вул. О.Гузар (біля стадіону «Буковина»)

пров. П. Ончула (ліва сторона) – від вул.О.Поповича до вул.Героїв Майдану

вул. Героїв Майдану,2-А (парна сторона) від вул.Головної до площі Соборної

вул. Героїв Майдану,6-46 (парна сторона) від площі Соборної до вул.П.Мирного

вул. Є.Гакмана Митрополита (права сторона дороги) – від вул.І.Франка до вул.Головної

вул. Сіді-Таль.

Нагадаємо, у вересні у Чернівцях платними зробили ще дві парковки в центрі міста платними – на частині вулиці Головної та на вулиці Гете. Загалом у Чернівцях діють платні парковки на таких вулицях:

Загалом у Чернівцях діють платні парковки на таких вулицях: