Чернівецький міськвиконком вирішив зробити ще дві парковки в центрі міста платними. Йдеться про паркувальні місця на частині вулиці Головної та на вулиці Гете. Режим роботи платних парковок – з 09:00 до 19:00.

Як повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець» відповідне рішення виконком Чернівецької міської ради схвалив у вівторок, 27 вересня.

«Вирішили погодити паспорти майданчиків для платного паркування транспортних засобів за наступними адресами: вул.Головна, 31-35 (непарна сторона); вул.Й Гете, з правого боку вулиці (непарна сторона)», – йдеться у рішенні.



Режим роботи майданчиків для паркування автомобілів – з 09:00 до 19:00. Вартість паркування у Чернівцях коштує від 10 до 20 гривень (у залежності від зони міста).

Загалом у Чернівцях діють платні парковки на таких вулицях: