У центрі Чернівців облаштували дві платні парковки
На вулицях Головній та Гете раніше були безкоштовні місця для паркування авто
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Чернівецький міськвиконком вирішив зробити ще дві парковки в центрі міста платними. Йдеться про паркувальні місця на частині вулиці Головної та на вулиці Гете. Режим роботи платних парковок – з 09:00 до 19:00.
Як повідомляє місцеве видання «Молодий буковинець» відповідне рішення виконком Чернівецької міської ради схвалив у вівторок, 27 вересня.
«Вирішили погодити паспорти майданчиків для платного паркування транспортних засобів за наступними адресами: вул.Головна, 31-35 (непарна сторона); вул.Й Гете, з правого боку вулиці (непарна сторона)», – йдеться у рішенні.
Режим роботи майданчиків для паркування автомобілів – з 09:00 до 19:00. Вартість паркування у Чернівцях коштує від 10 до 20 гривень (у залежності від зони міста).
Загалом у Чернівцях діють платні парковки на таких вулицях:
- вул. Емінеску (від вул.І.Франка до вул.С.Бандери)
- вул. Головна, 48-50
- Площа Театральна
- вул. І.Франка, 2-8 (від вул.М.Емінеску до вул.А.Міцкевича)
- вул. І.Франка (від вул. М.Емінеску до вул. Університетської)
- вул. Степана Бандери, 1-3 (від вул.Університетської до вул.М.Емінеску)
- вул. Шиллера (до вул.І.Котляревського)
- вул. Адама Міцкевича
- Площа Соборна, 7-9
- вул. І.Франка, 31-17
- вул. Миколи Лисенка
- вул. М.Бахрушина (від вул. Героїв Майдану до вул.О.Поповича)
- вул. О.Поповича (від вул.М. Бахрушина до проїзду ЦНАП)
- вул. В.Комарова,18
- вул. Н.Сотні, 20 (біля магазину «Рута»)
- вул. Небесної Сотні, 2-6 (діагностичний центр)
- вул. Небесної Сотні, 24 (від проспекту Незалежності,111 до вул. Небесної Сотні, 14-А в м.Чернівці)
- пр. Незалежності, 109 (біля квіткового ринку)
- вул. Руська, 250-А (біля ринку «Нива»)
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