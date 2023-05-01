На залізничній платформі на головному залізничному вокзалі Hauptbahnhof рекламують «німецький квиток» (Deutschland Ticket) –загальнонаціональний квиток вартістю 49 євро на місяць

У Німеччині з 1 травня почав діяти так званий «німецький квиток» (Deutschlandticket) – універсальний місячний проїзний для громадського транспорту на всій території країни, який коштує 49 євро, повідомляє DW.

Універсальний проїзний у Німеччині поширюється лише на локальний і регіональний транспорт – міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди тощо. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо. Виняток було зроблено тільки для сполучення в Баден-Вюртемберг: на відрізку між Штутгартом і Зінгеном власники універсального проїзного можуть скористатися послугами швидкісних поїздів, бо це єдине сполучення між цими населеними пунктами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Берліні минулого тижня назвав «німецький квиток» важливим етапом на шляху модернізації німецького суспільства, після чого символічно проїхав коло за кермом столичного рейсового автобуса. Водночас профспілки, природоохоронні організації та об'єднання, чия діяльність спрямована на захист соціально вразливих груп населення, критикують 49-євровий квиток за дорожнечу – серед іншого, за необхідність доплати в разі перевезення велосипеда.

Новий пільговий квиток прийде на зміну так званому «квитку за 9 євро», з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом. Програма дешевих проїзних коштувала німецькому уряду понад 2,5 млрд євро.

Додамо, що також у Німеччині проживають понад 1,5 млн українських біженців – це найбільше з-поміж усіх європейських країн.