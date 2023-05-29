Проїзд можна буде оплатити й готівкою у водія, але такі платежі будуть обліковуватися і водій видаватиме квиток

З понеділка, 5 червня, у Львові розпочнуть тестувати систему оплати проїзду в громадському транспорті через е-квиток. Наразі робитимуть це в комунальних автобусах №1А, 3А та №10. Тестування попередньо триватиме до 30 червня. Про це повідомили у Львівській міській раді із посиланням на заступницю міського голови Львова з питань ЖКГ Ірину Маруняк.

У 28 автобусах цих трьох маршрутів пасажири зможуть оплачувати проїзд за допомогою банківської картки або мобільного телефону з NFS через Google Pay чи Apple Pay. Також можна буде оплатити й готівкою у водія. Однак такі платежі теж будуть обліковуватися, і водій видаватиме пасажиру видрукуваний одноразовий квиток. На етапі тестування тариф за проїзд залишається незмінним – 15 грн при всіх способах оплати.

Ірина Маруняк додала, що в період тестування на вказаних маршрутах працюватимуть контролери. Однак на цьому етапі вони не штрафуватимуть пасажирів, а виконуватимуть просвітницьку роботу і допомагатимуть.

«На час тестування контролери проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди навчилися правильно валідувати проїзд, а водії – видавати квитки. Дуже важливо пройти це тестування, щоб ми побачили як працює система, як відбувається валідація, як працюють водії. Якщо ж будуть невеличкі недоліки, ми зможемо їх оперативно усунути і рухатися далі. І дуже важливо, щоб всі пільговики, учні та студенти отримали свої транспортні картки», – зазначила Ірина Маруняк.

Отож усіх, хто має право на пільговий проїзд у громадському транспорті, але ще не оформив «ЛеоКарт», просять не зволікати та подавати документи. Зокрема, якнайшвидше подавати документи для отримання «ЛеоКарт» наполегливо просять і студентів. До слова, на час тестування студентські «ЛеоКарт» в автобусах не діятимуть.

Додамо, на сьогодні пільгові транспортні картки отримали 172 тис. осіб, з них – 30 тис. учнів та 1,3 тис. студентів.