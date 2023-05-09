Окрім музики в автобусах не можна слухати і фільми

Кабінет міністрів України запровадив обмеження щодо використання музики у громадському для пасажирів та водіїв. Відтепер у салоні автобусів не можна слухати музику без навушників, повідомили у вівторок, 9 травня, у прес-службі Міністерства розвитку громад.

До «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» на засіданні Кабміну було внесено зміни. Йдеться про те, що фільми та музику в автобусах забороняється відтворювати як пасажирам, так і водіям, якщо в них немає навушників.

«Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів», – повідомили у прес-службі міністерства.

У міністерстві зазначили, що зміни зачеплять також таксі. Відтепер водії можуть вмикати музику в салоні тільки, якщо пасажири не заперечують. Чи торкнуться зміни маршруток, трамваїв та тролейбусів, у міністерстві не повідомили.