За проїзду у місті без ввімкнених фар загрожуватиме штраф до 510 грн

Україна переходить на літню редакцію ПДР, яка передбачає зміни у використанні ближніх фар. Правила набудуть чинності з 1 травня, йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1306.

Згідно з правилами дорожнього руху, водії зможуть відключати фари ближнього світла, коли перебувають поза містами. За вимкнені фари у приміській зоні та на шосе вдень не будуть штрафувати.

«З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – йдеться у постанові.

Відтак, від 1 травня водії можуть не вмикати фари ближнього світла поза населеними пунктами. До цього часу за їзду без увімкненого світла фар можна було отримати штраф за ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адмінпорушень у 510 грн.

Зазначимо, водії досі мають вмикати фари ближнього світла у населених пунктах – містах, селищах і селах. За недотримання ПДР водіям загрожує штраф від 425 до 510 грн.

Нагадаємо, з 28 квітня на території шістьох областей та у дев'ятьох містах України відновили роботу камери автофіксації перевищення швидкості, які не працювали від початку повномасштабної війни. Найбільше систем відновили роботу на Львовщині.