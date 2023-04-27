Загалом в Україні запрацюють 39 камер на дорогах

З 28 квітня 2023 року на дорогах низки областей та міст відновлять роботу 35 комплексів фотофіксації порушень ПДР (КАФ). Ще чотири нових прилади запустять у Дніпрі та Кременчуці. Про це повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у четвер, 27 квітня.

Комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Загалом прилади відновлять роботу в дев'ятьох містах та шістьох областях України.

«Відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень», – повідомив Олексій Білошицький.

КАФи увімкнуть у:

Львові;

Івано-Франківську;

Мукачеві;

Києві;

Полтаві;

Кременчуці;

Чернівцях;

та Черкасах.

Документувати порушення водіїв будуть у сімох областях, зокрема у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Вінницькій та Кіровоградській. Найбільше систем автофіксування повернуться до роботи на Львівщині – 28 квітня відновлять роботу 11 камер. У Львові почнуть працювати всього дві точки фіксації – на вул. Василя Стуса, 39, спрямований у напрямку проспекту Червоної Калини та на вул. Володимира Великого, 18, у сторону вул. Стрийської.

Повний перелік камер фотофіксації правопорушень можна переглянути тут.