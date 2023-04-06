Залізничний районний суд Львова розглянув матеріали справи щодо інспектора Львівської податкової, якого затримали за кермом з перевищеною у понад 14 разів нормою алкоголю. Назара Луцишина оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійський прав на рік.

Як вказано у постанові суду, 13 лютого 2023 року Назар Луцишин керував автомобілем Volkswagen Golf на вул. Повітряній у Львові з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 2,9 проміле, що у понад 14 разів перевищує допустиму норму алкоголю.

У постанові суду вказано, що водій працює у головному управлінні ДПС у Львівській області. На засідання суду Назар Луцишин не прийшов.

Справу розглядала суддя Ірина Мруць, вона дослідила матеріали справи та визнала водія винним у нетверезому водінні. Назара Луцишина оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.