Львівського податківця затримали за кермом з перевищеною у 14 разів нормою алкоголю
Назара Луцишина оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійський прав на рік
Залізничний районний суд Львова розглянув матеріали справи щодо інспектора Львівської податкової, якого затримали за кермом з перевищеною у понад 14 разів нормою алкоголю. Назара Луцишина оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійський прав на рік.
Як вказано у постанові суду, 13 лютого 2023 року Назар Луцишин керував автомобілем Volkswagen Golf на вул. Повітряній у Львові з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 2,9 проміле, що у понад 14 разів перевищує допустиму норму алкоголю.
У постанові суду вказано, що водій працює у головному управлінні ДПС у Львівській області. На засідання суду Назар Луцишин не прийшов.
Справу розглядала суддя Ірина Мруць, вона дослідила матеріали справи та визнала водія винним у нетверезому водінні. Назара Луцишина оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.