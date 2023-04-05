Шевченківський районний суд Львова оштрафував львівського водія Назара Недзельського, якого патрульні зупинили п’яним за кермом маршрутки. Чоловіка оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, 26 лютого 2023 року приблизно о 23:20 Назар Недзельський керував автобусом «Богдан А-09202» на вул. Миколайчука з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 1,56 проміле.

У суді водій визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. У матеріалах справи не вказано, де працює водій та за яким маршрутом він їздив.

Справу розглядав суддя Олег Ковальчук, він визнав Назара Недзельського винним у п'яному водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік.

Раніше Назара Недзельського також штрафували за порушення ПДР, зокрема 18 січня водій керуючи автобусом «Богдан» в’їхав у авто Audi A4 на вул. Городоцькій. Тоді його оштрафували на 850 грн.