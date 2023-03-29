На трасі біля Сколе зіткнулися Opel Vectra та Mazda 6, троє людей загинули

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП племінника екс-мера Сколе Романа Кашаника, який у стані алкогольного сп’яніння виїхав на зустріч смугу та вчинив аварію. Унаслідок зіткнення загинув чоловік, жінка та їх 10-річний син, які їхали у зустрічному авто. Суд призначив винуватцю ДТП сім років тюрми з позбавленням водійських прав на 10 років.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась ще 20 липня 2021 року на трасі Київ – Чоп поблизу села Дубина. На той час 24-річний мешканець Сколе Роман Кашаник, племінник скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля, керував авто Opel Astra і перевищив допустиму швидкість, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у автомобіль Mazda 6. У матеріалах справи вказано, що водій Opel Astra перебував у стані алкогольного сп’яніння, експертиза підтвердила у нього 1,97 проміле алкоголю.

У авто Mazda 6 їхала сім’я з чотирьох людей, унаслідок аварії чоловік, жінка та їх 10-річний син загинули. У авто також була їхня 7-річна донька, яка залишилась сиротою.

У суді водій Opel Astra частково визнав свою провину, але заперечив те, що керував авто у нетверезому стані.

Справу розглядав суддя Юрій Ясінський, він дослідив матеріали справи та засудив водія Opel Astra до семи років тюрми з позбавленням водійських прав на 10 років. На вирок суду ще може бути подана апеляція.