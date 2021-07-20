Одна людина загинула, четверо травмовані у лобовій ДТП біля Сколе
Opel Vectra виїхав на зустрічну та врізався у Mazda 3
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На трасі біля Сколе зіткнулися Opel Vectra та Mazda 3
У вівторок, 20 липня, на трасі Київ-Чоп у селі Дубина, що неподалік міста Сколе на Львівщині, сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Opel Vectra та Mazda 3.
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Аварія сталася близько 13:00 вівторка поблизу села Дубина Стрийського району. Попередньо відомо, що водій Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та скоїв зіткнення з Mazda 3. Унаслідок ДТП загинула жінка, яка їхала в автомобілі Mazda, ще четверо людей травмовані.
Смертельна ДТП сталася у селі Дубина біля міста Сколе (фото ZAXID.NET)
Через ДТП ускладнено рух транспорту на трасі Київ-Чоп, утворився затор автомобілів на кілька кілометрів. Патрульні здійснюють регулювання.
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