На трасі біля Сколе зіткнулися Opel Vectra та Mazda 3

У вівторок, 20 липня, на трасі Київ-Чоп у селі Дубина, що неподалік міста Сколе на Львівщині, сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Opel Vectra та Mazda 3.

Аварія сталася близько 13:00 вівторка поблизу села Дубина Стрийського району. Попередньо відомо, що водій Opel Vectra не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та скоїв зіткнення з Mazda 3. Унаслідок ДТП загинула жінка, яка їхала в автомобілі Mazda, ще четверо людей травмовані.

Смертельна ДТП сталася у селі Дубина біля міста Сколе (фото ZAXID.NET)

Через ДТП ускладнено рух транспорту на трасі Київ-Чоп, утворився затор автомобілів на кілька кілометрів. Патрульні здійснюють регулювання.

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