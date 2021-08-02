Нетверезий племінник екс-мера Сколе Роман Кашаник на Opel Vectra виїхав на зустрічну та врізався в Mazda 6, в якій їхала сім'я з Вінниччини

У неділю, 1 серпня, в лікарні помер 34-річний Максим Комар – батько двох дітей, який разом із сім’єю потрапив у ДТП 20 липня біля Сколе на Львівщині. В аварії, яку спричинив 24-річний племінник екс-мера Сколе Роман Кашаник, також загинули мама та 10-річний син. Вижила лише 7-річна дівчинка.

У Стрийській ЦРЛ розповіли ZAXID.NET, що батько дітей Максим Комар майже два тижні після ДТП перебував у реанімації з важкою черепно-мозковою травмою та помер 1 серпня, не приходячи до тями.

7-річна дівчинка, яка єдина вижила у смертельній ДТП, була госпіталізована у міську дитячу лікарню Львова. Унаслідок ДТП дитина отримала серйозні травми, але її життю загрози немає.

20 липня цього року водій Opel Vectra спричинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу міста Сколе. 24-річний Роман Кашаник, племінник скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля, виїхав на зустрічну та врізався у з Mazda 6, у якій їхала сім’я з Вінниччини. Сім’я з двома дітьми поверталася додому після відпочинку у Карпатах.

Унаслідок ДТП загинули 36-річна жінка та 10-річний син. 34-річний чоловік та 7-річна донька були госпіталізовані у важкому стані.

Сам Роман Кашаник теж перебуває в лікарні, але загрози для його життя немає. Поліція досі не оприлюднила висновків щодо стану його сп'яніння. У справі призначили судово-токсикологічну експертизу, яка триватиме близько місяця.