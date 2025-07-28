Трагічний випадок стався на вул. Грінченка

У понеділок, 28 липня, на вул. Грінченка у Львові з вікна 12 поверху випала 59-річна жінка та загинула.

За інформацією поліції Львівщини, трагічний інцидент стався близько 15:45 на вул. Грінченка, 4Б. 59-річна місцева мешканка випала з вікна 12 поверху.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, від отриманих травм жінка загинула на місці. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть.

За попередніми даними, жінка мала психічні розлади та тільки повернулася додому після лікування у психлікарні.