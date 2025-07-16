Хлопець випав з вікна багатоповерхівки

У середу, 16 липня, на вул. Кримській, 26 у Львові 19-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки та загинув.

За інформацією поліції Львівщини, хлопець випав з вікна восьмого поверху одного із будинків. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Обставини події встановлюють слідчі.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, хлопець загинув на місці до приїзду медиків «швидкої».

Попередня версія трагедії – самогубство.