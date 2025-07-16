19-річний хлопець загинув внаслідок падіння з восьмого поверху у Львові
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Хлопець випав з вікна багатоповерхівки
У середу, 16 липня, на вул. Кримській, 26 у Львові 19-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки та загинув.
За інформацією поліції Львівщини, хлопець випав з вікна восьмого поверху одного із будинків. Поліцейські встановили особу загиблого, ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Обставини події встановлюють слідчі.
Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, хлопець загинув на місці до приїзду медиків «швидкої».
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