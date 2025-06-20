Львів'янин вчинив самогубство, викинувшись з балкону на дев'ятому поверсі

У п’ятницю вранці, 20 червня, на вул. Роксоляни,57 у мікрорайоні Левандівка у Львові з балкону на дев’ятому поверсі випав 44-річний місцевий мешканець. Унаслідок падіння з висоти він загинув.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, інцидент стався близько 7:30 ранку. 44-річний чоловік викинувся з балкону власного помешкання на дев’ятому поверсі та загинув.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що унаслідок падіння з висоти чоловік помер до приїзду медиків швидкої допомоги.

Медики зауважили, що це вже третій трагічний випадок у Львові за останні два тижні.