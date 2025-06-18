Студентка перебувала в кімнаті гуртожитку і викинулася з вікна

У вівторок увечері, 17 червня, з восьмого поверху гуртожитку навчального закладу на вул. Золотій у Львові викинулася 20-річна студентка. Дівчина перебуває в лікарні у вкрай важкому стані.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався близько 17:00. З вікна кімнати на восьмому поверсі гуртожитку на вул. Золотій випала студентка, 20-річна жителька Стрийського району. Її госпіталізували.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на момент прибуття швидкої допомоги дівчина була жива. За попередніми даними, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, перелом кісток тазу, тупу травму живота та забій внутрішніх органів. За даними медиків, далі у неї розвинувся пневмоторакс.

Постраждалу госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. У середу, 18 червня, у Першому ТМО Львова розповіли ZAXID.NET, що наразі пацієнтка перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, де отримує всю необхідну медичну допомогу. Її стан залишається вкрай важким.