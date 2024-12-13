Дівчина померла в лікарні від передозування таблеток

Студентка другого курсу Львівського національного університету імені Івана Франка отруїлася невідомими таблетками. Дівчину доправили з гуртожитку університету в лікарню, де вона померла.

Як повідомили дописувачі соцмереж, інцидент трапився увечері 10 грудня у гуртожитку №2 ЛНУ імені Івана Франка на вул. Медової Печери. За даними поліції Львівщини, студентку другого курсу університету доправили до лікарні, де вона, незважаючи на зусилля медиків, померла. Попередньо, причиною смерті стало передозування ліків.

Поліцейські розслідують трагічний інцидент. Кримінальне провадження відкрили за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».