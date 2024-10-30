Трагічний інцидент стався на вул. Сяйво

У середу, 30 жовтня, на вул. Сяйво у мікрорайоні Левандівка у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Обставини трагедії та особу загиблої встановлюють поліцейські.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався близько 14:00. Місцева мешканка випала з вікна восьмого поверху багатоповерхівки на вул. Сяйво. Унаслідок падіння вона отримала важкі травми і загинула.

Особу загиблої та всі обставини інциденту встановлюють слідчі. За попередніми даними, загинула жінка старшого віку.