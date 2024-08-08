Трагічний випадок стався на просп. Червоної Калини, 76 у Львові

У четвер увечері, 8 серпня, 33-річний чоловік випав з вікна сьомого поверху на просп. Червоної Калини, 76 у Львові. У результаті він загинув на місці події.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний інцидент стався увечері близько 20:00. З квартири на сьомому поверсі на просп. Червоної Калини випав 33-річний чоловік, який там проживав. Він загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини трагедії та вирішують питання правової кваліфікації.